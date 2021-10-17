الأعلى للجامعات يعتمد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن لجنة التقييم المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن، مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، اعتمدت مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.



وأوضح أن اللجنة قامت بزيارة مركز التدريب بجامعة مطروح، وتأكدت من نجاح المركز في استيفاء متطلبات الاعتماد، وتوافر أحدث إصدارات الحاسب الآلي والخوادم، وتزويدها بكابلات الإنترنت للتدريب والامتحانات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، يعتبر أحد مراكز تطوير الأداء بالجامعة.



وأضاف أن المركز يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في أساسيات التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو تفعيل استراتيجية التحول الرقمي بالجامعات، بهدف إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.



وتابع أنه تم تدريب 300 شخص حتى الآن، وحصلوا على شهادات التحول الرقمي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.