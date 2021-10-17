فريد: إدراج الدواجن والبيض في البورصة السلعية يقلل الحلقات الوسيطة

قال دكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إنه من المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم لرئيس البورصة مع السيد القصير وزير الزراعة لبحث السلع التي يمكن إدراجها في البورصة السلعية.

تأتي تلك الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسة وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة، حيث تم الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن وكل الأطراف ذات الصلة ووضع آليات التطبيق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.