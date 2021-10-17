 وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي البيت الحرام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدي البيت الحرام

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 8:56 م | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 8:56 م

رفعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، استعداداتها بمناسبة عودة المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بكامل طاقته الاستيعابية.

وتعمل الوكالة على ضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحرص على تنفيذها.

ونوهت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الوكالة تعمل على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وعمليات التنقل داخل المسجد الحرام، وفتح أبوابه، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم في المصليات وصحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها.


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