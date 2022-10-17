تقرير بريطاني يكشف عن إخفاق في محاسبة شرطيين اتهموا بـ«معاداة النساء والعنصرية»

توصل تقرير في بريطانيا إلى أن المئات من أفراد شرطة العاصمة تمكنوا من الإفلات من العقاب على سوء سلوكهم بعد مخالفتهم القانون.



وتقول البارونة لويز كيسي، المسئولة عن التقرير، إن العديد من ادعاءات سوء السلوك الجنسي، وكراهية النساء، والعنصرية، أسيء التعامل معها، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



وبلغ عدد الإخطارات بشأن سوء السلوك لدى أحد أفراد الشرطة 11 إخطارا بعد ادعاءات تتعلق بالاعتداء والتحرش الجنسي والاحتيال.



وقال مفوض شرطة العاصمة، سير مارك رولي، إن ما توصل إليه التقرير يظهر أنه كان يجب إقالة مئات من أفراد الشرطة.



وتحقق شرطة العاصمة لندن في أكثر من 600 اتهام بارتكاب انتهاكات أسرية وجنسية موجه إلى ضباطها.



كما توصل التقرير الأولي إلى أن من بين أسباب تلك الانتهاكات إجراءات سوء السلوك المعمول بها في النظام التأديبي الداخلي، وما اعتاده أفراد شرطة العاصمة من ثقافة حيال كراهية للنساء، والاختلاف في التعامل بسبب العرق.



وقالت البارونة كيسي: "سمعنا مرارا من أفراد في الشرطة أنهم يشعرون، بل يؤمنون، أن هناك حالات تهرب فيها زملاؤهم من العقاب، وأعطونا بالفعل أمثلة، بسبب سوء سلوكهم وبسبب سلوكهم الإجرامي كذلك".



وهناك، وفقا للتقرير، حوالي 1809من أفراد الشرطة - أو 20 في المئة من جميع من يواجهون ادعاءات - رفعت ضدهم أكثر من شكوى، إضافة إلى وجود 500 حالة يواجه فيها أفراد ما بين ثلاث إلى خمس قضايا سوء سلوك منفصلة منذ 2013.



ويقول فريق البارونة كيسي إن أقل من 1 في المئة من أفراد الشرطة الذين يواجهون ادعاءات متعددة، مع ذلك، فصلوا من العمل، مع استمرار أحدهم في الخدمة على الرغم من مواجهة العديد من الادعاءات الخطيرة - بما في ذلك الفساد ومخالفات مرورية، و"الإخفاق في الحماية خارج الخدمة".



وقال المفوض في رد مكتوب على البارونة كيسي إنه "شعر بالذهول من مدى النتائج التي كشفها التقرير".



وقال: "أنا أتأسف لمن خذلناهم: من الجمهور وأفراد الشرطة الصادقين والمخلصين".



ووصفت البارونة كيسي النظام الحالي بأنه "غير ملائم للغرض منه"، وقالت "يجب أن يكون هذا حدا فاصلا".



وأضافت أن هناك قدرا كبيرا من التحيز المتعمد والمتواصل والعنصرية، لدرجة أنه يمكن وصفها بأنها مثال على العنصرية المؤسسية، على الرغم من أن هذا لا يعني أن شرطة العاصمة ذاتها مؤسسة عنصرية.



وقالت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، إن الجمهور "يتوقع بحق معايير سلوك أرقى من أفراد الشرطة، والغالبية العظمى تلبي هذا التوقع"، لكن الحوادث الأخيرة "أضرت بالثقة".



وأضافت: "يجب أن تتحسن طرق السلوك والمعايير في الشرطة. وإذا لم يستطع أفراد الشرطة الوفاء بهذه التوقعات، يجب اتخاذ إجراءات عامة".