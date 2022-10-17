ضبط 11 قطعة سلاح وتنفيذ 2149 حكما خلال حملة في القليوبية

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن القليوبية، من ضبط 11 قطعة سلاح، وتنفيذ 2149 حكمًا قضائيا خلال حملة في القليوبية.



وشن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ والدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 16 قضية مخدرات بحوزة 20 متهما، لـ7 منهم معلومات جنائية.



فضلا عن تنفيذ 2149 حكمًا قضائيًا متنوعًا.