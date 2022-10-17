أشتية يعلن عن مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، عن مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني.

وقال أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الحكومة ستشكل فريقا يضم عددا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني.

وذكر أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وفريقه "يقومون بالتفاوض مع الأخوة في مصر الشقيقة، لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا".

وسبق أن وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني في فبراير 2021، مع شركة اتحاد المقاولين والشركة الحكومية المصرية المسؤولة عن أنشطة الغاز الطبيعي في مصر (إيجاس)، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويعتقد أن الحقل يقع على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش جاز"، ويقدر الاحتياطي فيه بنحو 1ر1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بما يعادل طاقة إنتاجية 5ر1 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما.

من جانب آخر، طالب أشتية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالدخول الى المدن التي تحاصرها إسرائيل وتوثيق ما يجري والعمل من أجل رفع الحصار ووقف "العدوان" بحق السكان.

وقال إن "قوات الاحتلال تمنع الخروج من نابلس ما يعيق الحياة اليومية لأهلنا، ويتقطع روتين الحياة اليومية لرجال الأعمال، وموظفي الدولة، ومواطنين وأهلنا في المدينة".

وأضاف أن "إجراءات الاحتلال في مدينة نابلس، ومخيم شعفاط وعناتا (في شرق القدس)، يجب أن تتوقف، وإن العدوان المستمر على أهلنا يجب أن يتوقف واستخدام أولادنا وأرضنا ومقدساتنا قرابين تقدم للناخب الإسرائيلي يجب أيضا أن يتوقف".