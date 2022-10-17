اليمن يؤكد تضامنه مع السعودية ورفضه التصريحات الصادرة بحق المملكة عقب قرار «أوبك بلس»

أعربت الجمهورية اليمنية عن تضامنها الكامل مع المملكة السعودية ورفضها التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار "أوبك +" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة والتي وضحت بصورة جلية أن القرار قد اتخذ بالإجماع وعلى أساس فني بحت وضروري من أجل استقرار الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة و المستهلكة في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم.

وأشادت اليمن وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بالدور الذي تقوم به المملكة السعودية في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية ومساهماتها بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والحفاظ على الأمن والسلم الدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم.