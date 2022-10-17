إسبانيا تعتزم تقديم طلب للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة من الاتحاد لأوروبي

ذكرت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو، أن بلادها ترمي إلى تقديم طلب للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة من صندوق الاتحاد الأوروبي المعني بالتعافي من الجائحة بحلول 11 نوفمبر.



وقالت كالفينو في مقابلة مع محطة "آر إن إيه" الإذاعية المملوكة للدولة اليوم الإثنين، إن الحكومة تجري محادثات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة التمويل وتعمل على تنفيذ أنظمة تدقيق.

أدلت كالفينو بتلك التصريحات عندما تم سؤالها عن تقرير أصدرته وكالة بلومبرج للأنباء في 14 أكتوبر يفيد بأن إسبانيا تجاوزت موعدا نهائيا حدده الاتحاد الأوروبي، ما يعرض التمويل للخطر.



ويتعلق الموعد النهائي بتنفيذ أنظمة التدقيق، وهي ضمن سلسلة من الإجراءات التي التزمت الدول بها للحصول على الأعتمادات المالية.



وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية في 14 أكتوبر إن الاتحاد الأوروبي سوف يراجع تنفيذ إسبانيا للالتزامات عند تقييم طلب ثالث للحصول على تمويل.