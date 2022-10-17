 وزير الشؤون الإسلامية بموريتانيا: ارتباط الفتوى بالشرع لا يعني إعاقة تنمية المجتمع - بوابة الشروق
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وزير الشؤون الإسلامية بموريتانيا: ارتباط الفتوى بالشرع لا يعني إعاقة تنمية المجتمع

علي كمال :
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 8:55 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 8:55 م

قال الداه ولد اعمر طالب، وزير الشئون الإسلامية والتعليم بموريتانيا، إن الحديث عن التنمية المستدامة في المفهوم الاقتصادي يتطلب تقديم بعض المفاهيم، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة في المفهوم الاقتصادي هي التنمية التي تعايش هموم الناس.

جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة العلمية الأولى التي انطلقت تحت عنوان "دور الفتوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالمؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية والمنعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مضيفًا أن ارتباط الفتوى بالشرع وأصوله لا يعني إعاقة تنمية المجتمع، مؤكدًا أن المسئولية الشرعية المنوطة بدُور الإفتاء هي الوقوف على حاجة المجتمعات.

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