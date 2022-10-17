إصابة ١٥ شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أدت السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد سائق، إلى انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة 15 شخصا، على الطريق الزراعي "القاهرة– أسون"، في مركز ومدينة سمالوط بالمنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 15 شخصا، وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين أن السرعة الزائدة وراء انقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: شريهان عمار عبد الغني ٢٢ عاما، رندا أبو العزايم محمد ٢٥ عاما، عبير مخلوف رياض ٢٥ عاما، أنثى مجهولة الهوية، فاطمة ماهر يوسف ٢٠ عاما، رشا سلامة ملاك ٢٠ عاما، لطيفة عبد العظيم يونس ٤٠ عاما، فاطمة عادل راتب ٢٠ عاما، دميانة سيف داود ٢٠ عاما، نادية حنا مجلي ٦٠ عاما، مكاريوس وليم كامل ٣٢ عاما، مايكل مكين دنيال ٣٦ عاما، إسماعيل محمود خلف ٢٣ عاما، ميار عبدالله عبداللطيف ٢٣ عاما، أنثى مجهولة الهوية.

وأوضح مصدر بالصحة أن الإصابات عبارة عن 4 حالات غيبوبة تامة، وباقي الحالات إصابات خطيرة متفرقة بالجسم.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.