رشا سمير تستضيف ريم الكمالي في الموسم الثالث لمبادرة «كاتبان وكتاب»

تستضيف الروائية الدكتورة رشا سمير، الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "كاتبان وكتاب" في موسمها الثقافي الثالث، حيث تجرى وقائع الحوار عبرالصفحة الشخصية للدكتورة رشا سمير من خلال تقنية الـ"لايف" بعد غد الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الروائية والأديبة ريم الكمالي تملك منجزا أدبيا غنيا ومتنوعا، وتهتم بتاريخ المنطقة القديم، ولها مقالات منشورة في عديد من الصحف الثقافية منها صحيفة البيان ومجلة الامارات اليوم وصحيفة عكاظ السعودية.

وتملك الكمالي في مشوارها الإبداعي، ثلاث روايات، سلطنة هرمز، ٢٠١٣ والصادرة عن دار كتاب الإمارات والتي فازت بجائزة العويس للإبداع عام ٢٠١٥، تمثال دلما، 2018، الصادرة عن دار موتيفيت للنشر، والتي فازت بجائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب ٢٠١٨ لأفضل كتاب إماراتي، ويوميات روز، 2021، الصادرة عن دار الآداب، ببيروت، والتي ترشحت في عام ٢٠٢٢روايتها في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» والقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

جدير بالذكر أن رشا سميرهي كاتبة وروائية وطبيبة أسنان وصحفية مصرية، وهي عضو في اتحاد كتاب مصر.

صدر لها ست مجموعات قصصية من بينهم: «معبد الحب»، «حواديت عرافة»، «حب خلف المشربية»، كما صدر لها مجموعة من الروايات أبرزها: روايات «بنات في حكايات»، «جواري العشق»، «سألقاكِ هناك»، «للقلب مرسى أخير».