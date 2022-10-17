تحل ذكرى ميلاد ووفاة أحمد شوقي في شهر أكتوبر، الذي ولد بالقاهرة عام 1868، لأب من أصول شركسية، وكذلك والدته لها أصل يوناني، وكانت جدته لأمه من بين وصيفات القصر في العهد الخديوي، ليقضي طفولة في جنبات القصر، مقربا من الخديو، الذي أعجب به وبنبوغه الملاحظ؛ لينال فرصة إكمال دراسة الحقوق بفرنسا.

وجمعت المواقف الطريفة بين شوقي والخديو عباس حلمي، ومنها أنه تخلى عن الخديو حين سافر إلى الحجاز، ليؤدي فريضة الحج، ذلك العاهل الذي كان هو شاعر بلاطه، والذي كان يحبه ويعطف عليه كل العطف؟!.

ويقول ابن أمير الشعراء: "وكان أبي كلما روى هذا الحادث فيما بعد يضحك ملء شدقيه يقول إنه أقنع الخديو بأنه ذاهب معه إلى الحج، ولكن لما بلغ الخديو بنها، اختفى منه أبي، فجعل سموه يبحث عنه ولكن دون جدوى.

وأضاف: "أبي اختبأ إذ ذاك في منزل أحد أصدقائه، ولما عاد سموه من الحجاز وأخذ يلوم أبي على فعلته، اعتذر هذا قائلا: "كل كل شيء إلا ركوب ظهر الجمال يا أفندينا! ولكي يعوض سموه عن هذا التقصير، نظم له قصيدة ترحيب وتهنئته بالحج الطويل عامرة الأبيات".

وجاء مطلع القصيدة: ‏" إلى عرفات الله يا ابن محمد، ‏عليك سلام الله في عرفات".

وذلك حسبما جاء بكتاب" أبي شوقي" لحسين أحمد شوقي، الشاعر والدبلوماسي البارز ونجل أمير الشعراء