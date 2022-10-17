 تاليريس كوردوبا يفوز على ألدوسيفي في الدوري الأرجنتيني - بوابة الشروق
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تاليريس كوردوبا يفوز على ألدوسيفي في الدوري الأرجنتيني

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 3:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 3:02 ص

فاز فريق تاليريس كوردوبا على مضيفه ألدوسيفي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الأرجنتيني.

 سجل أهداف تاليريس كوردوبا كل من لياندرو إسبيخو في الدقيقة 26 وخوليو ألبيرتو بوفاريني في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وفرانسيسكو بيزيني في الدقيقة 72.

فيما سجل هدف ألدوسيفي الوحيد مارتين كاوتيروشو في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد إيان إسكوبار لاعب ألدوسيفي في الدقيقة 87.

ورفع تاليريس كوردوبا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ألدوسيفي عند 16 نقطة في المركز الثامن والعشرين.


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