 الحماية المدنية تسيطر على حريق في أشجار نخيل بشارع فيصل - بوابة الشروق
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الحماية المدنية تسيطر على حريق في أشجار نخيل بشارع فيصل

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 1:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 1:30 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بأشجار نخيل في شارع فيصل، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بأشجار نخيل أمام شركة المطاحن في شارع فيصل بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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