عبد اللطيف رشيد في مراسم تنصيبه رئيسا: سأعمل على بناء عراق قوي ومستقر

بدأت في قصر السلام ببغداد، صباح اليوم الاثنين، مراسم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية في العراق خلفا لـ"برهم صالح".

وقال في كلمته، إنه يتمنى النجاح في المرحلة المقبلة نحو بناء عراق قوي ومستقر.

وعبر عن تطلعه لأن تكون الحكومة عند قدر تطلعات المواطنين، متعهدا ببذل كل الجهود الممكنة بتحقيق التقارب بين مختلف القوى السياسية.

وأكد أنه سيعمل على حل المشاكل القائمة في الداخل، وترسيخ علاقات متينة مع المجتمع الدولي.

وانتُخب مجلس النواب، في وقت سابق، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح، وحصل رشيد على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً.