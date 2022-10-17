بيلاروسيا تعتزم إجراء مناورات بالذخيرة الحية مع روسيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع في بيلاروسيا، قولها اليوم الاثنين، إنها ستجري مناورات بالذخيرة الحية وعمليات إطلاق صواريخ موجهة مضادة للطائرات مع القوات الروسية.

ونقلت إنترفاكس عن مسؤول دفاعي في مينسك قوله "من المزمع نشر وحدات عسكرية من التشكيلات في أربع مناطق تدريب في جمهورية بيلاروسيا في الجزء الشرقي والأوسط من البلاد، ستبدأ (الوحدات) بعدها في إجراء أنشطة تدريب قتالية".

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا الأسبوع الماضي إن قوات روسية ستنتشر في البلاد لتشكيل "تجمع إقليمي" جديد وسط مزاعم مينسك عن استعدادات أوكرانية لمهاجمة أراضيها. ولم تقدم بيلاروسيا أدلة على ذلك.

يشار إلى أن بيلاوروسيا حليف وثيق لروسيا قدم دعما لوجستيا وسياسيا لغزو موسكو لأوكرانيا.

وقبل فترة وجيزة من الغزو الذي بدأ يوم 24 فبرايرالماضي، وصلت قوات روسية إلى بيلاروسيا لإجراء ما وصفته موسكو بأنه تدريبات عسكرية، وجاء ذلك قبل شن هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف.