أحمد مراد بمعرض زايد للكتاب: الرواية توفر مساحة أوسع من السينما لتعبير الكاتب عن مشاعره

نظم معرض الشيخ زايد للكتاب، ندوة لمناقشة أعمال الكاتب والسيناريست أحمد مراد، أمس الأحد، بحضور عدد كبير من القراء والمثقفين.

استهل مراد حديثه، قائلا: "التفاصيل الدقيقة والإنسانية التي ظهرت خلال فيلم (كيرة والجن) والمأخوذ عن رواية 1919، جاءت بناء على اطلاعه ومتابعته جيدا للكتب التي تتناول السير الذاتية لهذه الفترة، وللأشخاص الذين عايشوا تلك المرحلة".

وعن السرد السلس والوصف الدقيق لكل التفاصيل الإنسانية بالرواية، أوضح: "لفهم سيكولوجية المجتمع والتعرف على عاداته وتفاصيله بشكل كامل، اعتمدت على الاطلاع جيدا على روايات هذه الفترة لأنها تجسد أشخاص حقيقيين بشكل صادق وحقيقي، قرأت أيضا للكاتب عبدالوهاب بكر بعض المراجع عن هذه الفترة".

وتابع: "طبيعة السينما تختلف عن الروايات المكتوبة، لأن السينما ترتكز إلى الاعتماد على الصورة، لكن الرواية توفر المساحة للكاتب أن يعبر عن المشاعر الداخلية للأبطال بشكل أعمق بالكلمات".

واستطرد: "السينما لها جمهور كبير ينتمي لفئات عمرية مختلفة، وتمر بالرقابة، لكن الرواية مختلفة تماما لاعتمادها الأساسي على الأفكار والخيال".

وأكمل: "هناك دائما اتصال ما بين الكاتب وشخصياته، فلا يوجد شخصية لا تنفصل عن الكاتب تماما"، مشيرا إلى أن هناك جزء من شخصية الكاتب يتسرب لشخصياته، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته الكاتب لا يستطيع أن يكتب عن نفسه فقط.

وأكد أن استخدام شخصية "ورد" في رواية 1919 جاء للتعبير عن فئة الأرمن التي عاشت في مصر وحينها كان من الشائع انتشار حالات من الاستغلال الجسد، لافتا إلى أن كيرة والجن تظلان محور أحداث رواية 1919.

وأشار إلى أن الاستغناء عن شخصية "ورد" في الفيلم، يرجع إلى سبب بسيط يتمثل في أن كل الأفلام التي تم فيها الإشارة الى الاستغلال الجسدى في هذه الفترة لم تعش كثيرا ولم يفضلها الجمهور.

وتابع: "اسم فيلم (كيرة والجن) يعبر عن الشكل الذي أصبح عليه الفيلم، لأنه ابتعد عن أحداث 1919 وأصبح عن الأشخاص التي عاشت وقتها وهما محور الأحداث".

وأضاف أن "هناك تساؤلات تدور دائما حول موقفنا من فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وهل لمجرد انقضاء مدة طويلة ووجودنا في حالة تصالح الآن مع إنجلترا، يصبح بذلك نسيان فترة الاحتلال أمر وارد"، رافضا ذلك بقوله: "عفا لله عما سلف، هي كلمة بسيطة تقال حينما تكون هناك خناقة بين شخصين، أو أن أحدهم قد اصطدم بسيارة آخر دون قصده، ولكن عند الحديث عن 72 سنة احتلال فالأمر يختلف".

وواصل: "لو أن الجيل الأصغر لم يفهم ويستوعب تماما ما جرى، فنكون معرضين حينها لتكرار نفس الأزمة طالما أننا لا نستفيد من الأخطاء، التاريخ لا يعيد نفسه، نحن من نقوم بإعادته بالوقوع في الأخطاء ذاتها، ومن هذا المنطلق قصدت التركيز على الأسرار الخاصة بالاحتلال الإنجليزي التي تم محوها بفعل الزمن".

وأعرب عن استغرابه من عدم توثيق الأماكن والمناطق والمنشآت التي استخدمها الاحتلال لممارسة عنصريته وفظائعه ضد المصريين، قائلا: "بالكاد لدينا متحف دنشواي في دنشواي، أما باقي دول العالم فتحتفظ بمقرات وسجون كان يستخدمها الاحتلال، لتذكير شعوبها بمدى سوء تلك القوى المحتلة"، مؤكدا بعدها أنه من الجيد أن تذهب الروايات لمناطق بعيدة مثل زيادة الوعي بمساوئ الاحتلال.

وعن تجربته في أحدث مؤلفاته "القتل للمبتدئين"، أكد أنه لا يجب أن يحتفظ الخبراء بالعلم الذي لديهم، وإنما يقدموها للناس بأشكال مختلفة، موضحا أنه في العديد من المواقع والمناسبات كنت أتعرض لأسئلة تتعلق بكيفية الكتابة وسلوك المسار الطبيعي للنشر، لذا أردت أن أقدم كل ما لدي، والكتاب قدم لي فرصة أن أقوم بتفريغ ما لدي من شحنات بخصوص الكتابة، وتفريغ هذا المخزون يساعدني على مراكمة آخر.

وأكد أن كتاب "القتل للمتدئين" كان بمثابة "وقفة حقيقية" بالنسبة إليه، نظرا للمجهود الهائل المبذول في الكتاب، وجاء خارج نطاق فكرة الروايات التقليدية.

بعد انتهاء الندوة، توجه أحمد مراد إلى جناح دار الشروق بالمعرض، وذلك للقاء جمهور القراء وتوقيع أعماله لهم.