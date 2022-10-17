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انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 26 ألفا و216

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 2:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 2:39 ص

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، انخفض إلى 26 ألفا و216 سريرا في 15 أكتوبر، مقارنة بـ 26 ألفا و705 في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات عند 8ر3%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسجلت ولاية مين أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 8ر7 % تلتها ولاية نورث كارولينا بنسبة 6ر7%.

كما سجلت ولاية نيويورك أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 2900 سرير، تلتها كاليفورنيا بـ 1967 سريرا.

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