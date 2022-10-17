ماني: أثق في عودة ليفربول للقمة بعد الفوز على السيتي

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علق السنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، على فوز فريقه السابق ليفربول أمام غريمه مانشستر سيتي، مشددًا على ثقته في عودة ليفربول للقمة قريبا.

صلاح سجل هدفًا ليقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال ماني في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «أنا سعيد جدا بلاعبي ليفربول الذين تغلبوا على سيتي».

وأضاف: «لم أستطع مشاهدة اللقاء لأننا كنا في الحافلة في طريقنا لخوض مباراة فرايبورج.. ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين والمدرب يورجن كلوب أنهم سيعودون إلى القمة».

بهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده للنقطة 13 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام توتنهام الثالث، وخلف أرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط.