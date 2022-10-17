رئيس العالمي للمياه: المياه عنصر أساسي لاستمرار البشر والطبيعة في الحياة

أكد رئيس المجلس العالمي للمياه لوي فاشون، أن المياه عنصر أساسي لاستمرار البشر والطبيعة في الحياة، مشيرا إلى ضرورة أن يظل ذلك في أذهاننا ونحن متجهون إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ (Cop27).

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة للمياه، والذي بدأت فعالياته أمس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا فاشون، قادة العالم أن تكون الأساسيات السابقة في قلوبهم وعقولهم.. مؤكدا أنه رغم عقد العديد من المؤتمرات والندوات والمحاضرات من قبل خبراء المياه تبقى "المياه هي السياسة".

وأضاف رئيس المجلس العالمي للمياه أن البعض انتبه إلى نشر دراسة مهمة في مجلز "لانسيت" العلمية توضح وفاة نحو من 6 إلى 8 ملايين شخص سنويا بسبب تلوث المياه.. لافتا إلى أن هذه الأرقام تجعلنا نبحث عن "سلام المياه".

وشدد على كل دولة ومدينة ضرورة توفير الأمن المائي بإنتاج المزيد من المياه العذبة وتخزينها والتوسع في مشاريع التحلية وإعادة التدوير.. داعيا إلى ضرورة احترام المياه، والعمل على توفيرها، من خلال صيانة أفضل لشبكات المياه، والعمل على تحقيق الأمن المائي خلال العقود المقبلة.

وقال لوي فاشون "نحتاج إلى إعادة التفكير في آليات التمويل في البلدان الأكثر فقرا، ويجب تخصيص جزء من تمويل المناخ إلى المياه العذبة، من خلال إنشاء نظام تمويلي مختلط".

وشدد على أن المجلس العالمي للمياه يثق في أن الأنهار تمنح الرفاهية لكل الدول المشتركة عليها، والدبلوماسية المائية تعني الحوار، حتى الوصول إلى الحق في الحصول على المياه الآمنة والصرف الصحي.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).