قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب ومؤسس مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية"، إن الأكياس البلاستيكية لها أضرار بالغة على صحة الإنسان.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن البلاستيك مادة خفيفة ولا يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى.



وأوضح أن هذه الأكياس أما تُدفن أو تُلقى في البحر، وهو ما يؤدي إلى نفوق الكثير من الكائنات البحرية، مشيرا إلى أن هذه الأكياس تضر أيضا بالتربة الزراعية.



ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية تعرضت للغرق في أكثر من مناسبة بسبب أكياس البلاستيك.



وأفاد بأن هذه الأسباب دفعته لإطلاق مبادرة عدم استخدام الأكياس البلاستيكية وإخلاء محافظة الإسكندرية منها.



ولفت إلى إطلاق الحملة بشكل رسمي قبل يومين، موضحا أنه تم إجراء جولات بأكبر المحلات التجارية، وتوزيع أكياس قماش، مع توضيح خطورة الأكياس البلاستيكية وضرورة التوقف عن استخدامها.