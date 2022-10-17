رئيس جامعة طنطا يستعرض جهود المستشفيات الجامعية في دعم المبادرات الرئاسية

ترأس الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اجتماعا على هامش مؤتمر جمعية أصدقاء مرضى الأورام بمستشفيات جامعة طنطا الذي تم تنطيمه بفندق فلسطين في الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

واستعرض رئيس الجامعة الجهود المبذولة من مستشفيات جامعة طنطا في دعم المبادرات الرئاسية الصحية ومبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، وتأثيرها في تخفيف عن كاهل المواطن والمريض المصري، فضلاً عن مناقشة ما يمكن تقديمه مستقبلا لتحقيق مزيداً من الدعم للمواطنين بمحافظة الغربية وإقليم وسط الدلتا.



أدار الجلسة الدكتور هشام توفيق رئيس قسم الأورام بكلية الطب جامعة طنطا ورئيس المؤتمر، بحضور لفيف من الأساتذة المتخصصين في علاج الأورام من الجامعات المصرية.