مباحثات تركية أمريكية تتناول قضايا ثنائية وإقليمية

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قضايا ثنائية وإقليمية ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، تناول العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والطاقة، والحرب في أوكرانيا، وملفي بحري إيجة والمتوسط وغيرها من القضايا الإقليمية، بحسب بيان صادر عن مكتب قالن اليوم الإثنين.

وعبّر قالن خلال الاتصال عن تطلع تركيا لاستكمال الكونجرس الأمريكي عملية المصادقة على طلب تركيا بشأن شراء وتحديث مقاتلات "إف-16"، دون شروط، وترحيب أنقرة بالدعم الذي تبديه الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأعرب الجانبان عن القلق جراء تفاقم الحرب في أوكرانيا وتصاعد العنف، وأكدا على أهمية كل جهد دبلوماسي للتخفيف من الأضرار التي سببتها الحرب في مجالات السلام والاستقرار العالميين والاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء.

وأكد قالن تصميم تركيا على مواصلة مبادراتها من أجل الحل، بما في ذلك تمديد العمل باتفاق إسطنبول بشأن شحن الحبوب.

في سياق منفصل، شدد قالن على أن تركيا لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في إيجة والمتوسط، مؤكدا على ضرورة "إنهاء اليونان ممارساتها المتجاهلة للقانون الدولي وخطاباتها الاستفزازية".

وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، توترا بسبب التنقيب عن مكامن الغاز شرق البحر المتوسط.

وتتهم أثينا أنقرة بالتنقيب بشكل غير قانوني عن مكامن الغاز قبالة الجزر اليونانية. وترفض الحكومة التركية هذه الاتهامات وترى أن التنقيب عن الغاز قانوني. وهناك صراع مماثل مع قبرص.