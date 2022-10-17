جانتس: لن نسمح للمتطرفين أن يشوشوا مجرى الحياة في إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس "لن نسمح للمتطرفين أن يشوشوا مجرى الحياة في البلاد، وسنواصل نشاطنا ضد العمليات العدائية، وبكل الوسائل الهجومية والسياسية والمدنية".

وخلال جولة تفقدية على الحواجز الأمنية في الضفة الغربية، قال جانتس:"انتهيت من زيارة لعرش السلام في بلدة افرات في منطقة غوش عتصيون.. العقيدة اليهودية تنادي بالسلام وبحسن الجوار والتحاور"، بحسب موقع "قناة "آي.24" الإخبارية الإسرائيلية.

وشدد على أن "واجبنا هو تمكين الأمن والقضاء على التهديدات، نحن ملتزمون بذلك.. أطلب نيابة عنكم الإعراب عن التقدير للقادة والجنود ورجال الشرطة الحراس".