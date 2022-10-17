محافظ الشرقية يتسعرض خطة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس تنفيذي مصغر في ديوان عام محافظة الشرقية؛ لاستعرض خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية في محافظة اشلرقية لمواجهة موسم الأمطار والسيول المحتملة.



وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان اليوم الاثنين، على وضع خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشددًا على سرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام؛ للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.



وشهد الاجتماع، التأكيد على أنه تم التنسيق مع مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والوقوف كذلك على جاهزية معدات الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينه وحي، فضلًا عن التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الشرقية وقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية وشركة الكهرباء؛ لرفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية طارئة والتعامل معها طبقًا لخطة العمل المحددة.



وأوضح هشام عبدالمقصود، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، خطة المحافظة للتعامل مع موجة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الطرق بإنشاء صفايات أمطار أثناء رصف الشوارع وكذلك تحديد الشوارع الأكثر تجمعًا للمياه لسرعة توجيه سيارات الشفط إليها، والتنسيق كذلك مع مدير إدارة المرور لتحديد المسارات البديلة في حالة حدوث أمطار وعدم تصريف المياه بالشوارع الرئيسية، وكذلك تم التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة – التربية والتعليم – التضامن الاجتماعي في محافظة الشرقية؛ لتحديد المدارس ومراكز الشباب التي تصلح كأماكن إيواء عاجلة للمتضررين من السيول، بالإضافة إلى المنشآت ومخيمات الإيواء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، على أن تزود بمختلف المواد الغذائية والتموينية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التموين.



وخلال الاجتماع اطمأن محافظ الشرقية من وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية على الموقف التمويني والسلعي داخل المحافظة، مؤكدًا على ضرورة مراجعة مخازن السلع التموينية ومراكز تجميع محصول الأرز بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحفاظ عليها من مياه الأمطار.



كما اطمأن المحافظ على استعدادات مديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية لاستقبال موسم الشتاء، وأكد المحافظ كذلك على مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد كتيب مصغر محدد فيه أسماء وعناوين المدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية بكل مركز ومدينة وحي المخصصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الأمطار، وكذلك تحديد مراكز الإيواء الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي وطاقتها الاستيعابية؛ وذلك لتوزيعه على الجهات المعنية لسهولة توجيه المواطنين إليها، قبل أن يشير إلى التواصل الدائم مع جهات الرصد والإنذار المبكر (الهيئة العامة للأرصاد الجوية) لمتابعة التغيرات المناخية أولًا بأول وإبلاغ غرف العمليات الفرعية والمراكز والمدن والأحياء بتقارير يومية لمجابهة أي أحداث طارئة.



كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من حصر المنازل المقامة بالطوب اللبن والمنشآت الآيلة للسقوط وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها فورًا، للحفاظ علي الأرواح والممتلكات، مع تحديد وسائل الاتصال مع المسؤولين للتواصل السريع معهم في حال حدوث أية أزمات.



وفي نهاية الاجتماع، اقترح محافظ الشرقة تنفيذ نموذج محاكاة لأزمة طارئة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، على أن تتتولى الإدارة العامة للازمات والكوارث مهمة الإبلاغ المفاجيء للجهات المعنية للتعامل مع الأزمة، وذلك لتقييم آداء كل جهة على حدة والوقوف على معدلات الآداء ومعالجة أوجه القصور والوصول إلى أفضل تعامل مع الأزمة.