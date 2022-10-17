جامعة بني سويف تواصل حفلات استقبال الطلاب الجدد

تواصل كليات جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، احتفالاتها لاستقبال الطلاب، تزامنا مع بدء العام الجامعي الجديد 2022-2023، حيث حرصت كليات الزراعة، والألسن، وذوي الاحتياجات الخاصة على تنظيم حفلات استقبال لجميع طلابها، والتعريف بمختلف الأقسام والتخصصات والبرامج، وأنشطة رعاية الشباب، وغيرها من الأنشطة الرياضية والفنية لتنمية مهارات الطلاب المتنوعة.



وأكد رئيس الجامعة، تنظيم تلك الاحتفالات والأنشطة التعريفية مع بداية العام الدراسي؛ لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى وإزالة الرهبة وكسر حاجز الخوف لدى الطلاب الجدد بعد انتقالهم من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والذي يختلف كليا عن طبيعة الحياة والدراسة داخل الجامعة؛ لذا تحرص جميع الكليات النظرية والعلمية والتطبيقية على إقامة حفلات الاستقبال والأنشطة التعريفية لطلابها.



وأشار الدكتور عبد اللاه سيد عبد المنعم عميد كلية الزراعة، إلى تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد، وتعريفهم بتاريخ ونشأة الكلية، وأهميتها بالنسبة للمحافظة والإقليم في ظل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي ومواكبة خطة الجامعة في تطوير أساليب التواصل وجهودها في نبذ التعصب وتقبل الآخر.



وأجرى الدكتور إبراهيم حامد عميد كلية الألسن، حوارا مفتوحا مع الطلاب الجدد لتعريفهم بالأقسام، وطبيعة الدراسة، متمنيا لهم عاما مليئا بالنجاح والتوفيق، وضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية بجانب الدراسة.



ورحبت الدكتورة هبة أبو النيل عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بالطلاب الجدد، وحثهم على الجد والاجتهاد والجمع بين الجانب النظري والعملي ليكونوا أخصائيين ناجحين في المستقبل.



كما شمل الحفل العديد من الفقرات الفنية والعديد من الأنشطة الطلابية، وعرض نماذج ناجحة من طلاب الكلية أصحاب أبناء الإعاقة البصرية الذين حققوا نجاحا ملموسا مثل تجربة المعيدتين شيماء محمد وميار سامي من ذوي الإعاقة البصرية.