اغتيال سفير يمني سابق برصاص مسلحين مجهولين في صنعاء

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، سفيرا يمنيا سابقا ، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال مصدر أمني (موال للحوثيين) طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على اللواء درهم نعمان الحكيمي، أمام بوابة منزله بشارع حدة، جنوب صنعاء، ما أسفر عن مقتله على الفور.

وأكد المصدر، أن قوات الأمن طوقت جميع الطرق المؤدية إلى منزل الحكيمي، ونشرت دوريات عسكرية فيها.

وأعلن العميد عبد الخالق العجري، المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، وفقاً لقناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، "ضبط المتهم بجريمة قتل الحكيمي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الحكيمي شغل مناصب عدة، من بينها محافظ لحج(جنوباً)، و الجوف(شمالاً)، و شبوة (جنوب شرق)، فضلاً عن تقلده منصب سفير اليمن في اثيوبيا، ورئيس المنطقة الحرة في عدن.

وتخضع العاصمة صنعاء، لسيطرة الحوثيين منذ انقلابهم على الدولة واقتحامها بقوة السلاح عام 2014.