الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤشر العالمي للأمن الغذائي

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تصدرت الإمارات، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022، مقارنة بالمرتبة الثالثة في العام السابق.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية بناء على بيانات تقرير صادر عن مؤسسة "إيكونوميست إيمباكت"

ومؤشر الأمن الغذائي السنوي "GFSI" الذي تنشره "إيكونوميست إمباكت" يسجل ويقيس التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي.

ويأخذ المؤشر بالاعتبار عدة مقاييس، منها تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة، على ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب التقرير، جاءت الإمارات "في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر الإجمالي الرئيسي للأمن الغذائي، واحتلت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والمرتبة الثانية في مستوى جودة وسلامة الغذاء".

وعلقت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية على التقرير، بالقول : "يحظى ملف الأمن الغذائي بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات، لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل اعتماد استراتيجيات وطنية وإيجاد بنية تشريعية وقانونية داعمة".