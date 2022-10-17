سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر تشهد تطورا في العديد من المجالات

قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونج جين ووك، إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا ورواجا فى العديد من المجالات، مشيرا إلى عمق الروابط بينهما، معتبرا أن استمرارها بهذه القوة يجب أن يحظى بدعم الشعبين.



وتعهد السفير، بالعمل الجاد لصناعة مستقبل مشرق بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن بلاده ستكون إلى جانب مصر للتعاون معها، معربًا عن أمنيته للقاهرة بالنجاح والازدهار.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، خلال الاحتفال بالعيد الوطنى لجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بمقر إقامة السفير بالقاهرة.

واستعرض السفير، من خلال فيديو، أنشطة الدبلوماسية العامة للسفارة الكورية بالقاهرة منذ توليه مهام منصبه، وعرض الفيديو، الفعاليات الثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية واللقاءات التى شارك فيها السفير مع المسؤولين وغيرهم من أبناء الشعب المصرى فى العديد من المناسبات وبعدد من المحافظات.

وتحدث عن أهمية التعليم، حيث كشف عن وجود 6 جامعات تدرس اللغة الكورية فى مصر، وقال فى ختام كلمته: "لنصنع مستقبلا جميلا معا".

حضر الحفل، وزير الصحة د. خالد عبدالغفار، ووزير المالية محمد معيط، ووزير الطيران المدنى، محمد عباس، ومحافظ بنى سويف محمد هانى، والسفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.

كما حضر سفراء: اليابان، أوكرانيا، الأردن، الفلبين، سويسرا، روسيا، أرمينيا، بنجلاديش، نيوزيلندا، مالطا، فرنسا، نيبال، ميانمار، الأرجنتين، كازاخستان، بلغاريا، بولندا، المجر، المكسيك، ليتوانيا، سلطنة عمان، هولندا، مالى، كوت ديفوار، تشاد، بنجلاديش، الفاتيكان، ألمانيا، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة تركيا، والقائم بأعمال سفارة بوليفيا، والمدير الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر.