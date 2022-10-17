الصليب الأحمر: مستعدون لزيارة أسرى الحرب في دونيتسك عند السماح لنا

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن فريقا مكونا من 11 موظفا، بينهم طبيب، في منطقة دونيتسك الأوكرانية مستعد لزيارة أي أسرى حرب محتجزين في المنطقة، بما في ذلك سجن أولينيفكا الجنائي.

وذكر الصليب الأحمر عبر موقعه الرسمي، مساء أمس الأحد، أن مهمة الفريق تتمثل في التحقق من ظروف الاعتقال والعلاج الذي يقدم لهم، وتقديم الإمدادات الأساسية، والتأكد من أن أسرى الحرب يمكنهم الاتصال بأسرهم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "الأعمال العدائية المكثفة في المنطقة اليوم تبين المخاطر التي تنطوي عليها هذه المهمة ومدى صعوبة إنجازها".

وأضافت: "فريقنا كان جاهزا منذ أشهر، لكنه لا يملك حتى يومنا هذا الحد الأدنى من الضمانات الأمنية على الأرض والتفويض المحلي للقيام بالزيارة".

وتابع الصليب الأحمر أنه يحق لأسرى الحرب تلقي زيارات منتظمة من مندوبيه بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.

وقال إن فرقه عندما تزور أسرى الحرب في أي نزاع مسلح، تمنحهم وأسرهم شريان الحياة العاطفي للبقاء على اتصال مع بعضهم البعض. وأضاف أنه يقدم الرعاية الأساسية المستمرة مثل المساعدة الطبية.