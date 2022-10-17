تخفيف عقوبة إسماعيل الاسكندراني للسجن 7 سنوات

قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، بقبول الطعن المقدم من الباحث إسماعيل الاسكندراني، على حكم حبسه 10 سنوات، لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة والحصول على سر من أسرار الدفاع وإذاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وخففت العليا للطعون العسكرية الحكم ضد الاسكندراني إلى السجن 7 سنوات، ليصبح نهائي وبات.



وقال المحامي طارق عبد العال، إن الإسكندراني محبوس منذ نوفمبر 2015 ويتبقى على فترة عقوبة السبع سنوات شهر واحد فقط.



وأسندت النيابة العسكرية للاسكندراني، في القضية رقم 18/2018 جنایات عسكرية شمال القاهرة، أنه في غضون عام 2012 وما بعده، انضم وآخرين لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون -جماعة الإخوان- الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.



ووجهت النيابة للإسكندراني أنه اشترك وآخرين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات تخريب الممتلكات العامة، كما حصل وآخرين بطريق غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد.



وأضاف أمر الإحالة أنه أذاع وآخريـن مـن خـلال موقـع التواصل الاجتماعي الفـيس بوك سـر مـن أسـرار الدفاع عن البلاد، بالإضافة إلى أنه اذاع عمدا وآخرين في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد تشير إلى قيام القوات المسلحة بعمليات عسكرية بسيناء.