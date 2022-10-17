النائب أحمد العوضي: نحتاج لتوطين صناعة السيارات بمستوى يضاهي كل دول العالم

قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، إنه يتوجب شكر الحكومة على قانون توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرا إلى أن البلاد عرفت صناعة السيارات منذ أكثر من 90 عاما على يد شركات فيات والنصر، معربا عن أمله في توطين صناعة تنافس دول العالم في هذا المجال.



وأعرب عن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مع إيضاح ضرورة أن يكون مستوى الصناعة والتنفيذ والتطوير، يضاهي ما تقوم به كل دول العالم، حتى لا يكون هناك فارق في المنتج بيننا وبين الخارج، بما يعطل مواصلة عملية التصنيع، مثمنا الاتجاه العالمي لإنتاج سيارات صديقة للبيئة.



وكان قبلها قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن صناعة السيارات في مصر ليست صناعة وليدة فقد عرفت مصر صناعة السيارات منذ أكثر من تسعين عامًا، وبدأت أولى خطواتها بتجميع المركبات من خلال قيام شركة فيات الإيطالية بتجميع بعض الأتوبيسات بمكون محلي تمثل في مقاعد وهياكل تلك الأتوبيسات، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تأسست شركة النصر للسيارات بالقرار الجمهوري رقم 913 لسنة 1960 حيث أُسند إليها إنتاج سيارات اللوري والجرارات الزراعية كما حصلت على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات، وفي حقبة التسعينيات من القرن الماضي.



وأشار إلى أنه نتيجة التحول إلى سياسة الخصخصة وما ترتب عليها من دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية قامت بإنشاء مصانع لها في مصر أنتجت سيارات بتصميمات متنوعة حازت على ثقة المستهلك، أدى ذلك إلى تراجع مبيعات شركة النصر للسيارات وتراكمت مديونياتها فصدر قرار تصفيتها عام 2009 ثم عاودت الشركة العمل والإنتاج عام 2013، وفي أغسطس 2022 تم دمج الشركة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتكوين كيان متخصص في إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.



وأكد أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة، فقد جاء مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.