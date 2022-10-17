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المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش: شعبية اللعبة في مصر بدأت مع أحمد برادة

خالد حسام الدين
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 1:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 1:24 ص

قالت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، إن اللعب أمام أي لاعب مصري بصفة عامة صعبة لأن اللاعبين المصريين معتادين على طرق لعب بعضهم، مشيرة إلى أن لاعبها أمام نور الشربيني صعب للغاية لأنها بطلة كبيرة على مستوى اللعبة عالميا.

وأوضحت نوران جوهر، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها تقوم بتغيير طريقة اللعب حال مواجهتها مصريين، مضيفة: "من صعوبات اللعب أمام لاعب مصري أننا أصدقاء خارج الملعب لكن نفصل العمل عن الصداقة".

وتابعت: "بنبقى نفسنا اللقب ميخرجش عن لاعب مصري، وشعبية لعبة الإسكواش بدأت في مصر مع أحمد برادة وبدأ مصريين من بعده تحقيق الحلم بالسير على نفس الطريق"، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للإسكواش يحاول مساعدتهم في لعبة الإسكواش وتوفير ما يستطيع عليه.

واستكملت: "يتولى تدريبي في مدرب إسترالي مقيم في أمريكا وبدفع راتبه من نفقاتي الخاصة".

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