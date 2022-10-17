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قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا، إن الحكومة ستمنح العمال إعفاء ضريبيا اعتبارا من نوفمبر من خلال رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل مع مواجهة البلاد ارتفاعا في مستوى التضخم.

وصرح ماسا في مقابلة إذاعية: "سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نوفمبر، وسيتجاوز 330 ألف بيزو (2176 دولارا)"، في إشارة إلى الدخل الشهري.

وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف العبء الذي يواجهه العمال.

وبلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 83% في سبتمبر، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 100% بحلول نهاية العام مما يزيد الضغط على الأسر والعملة ويؤجج السخط الاجتماعي في الدولة الرئيسية المنتجة للحبوب.

وكان البنك المركزي الأرجنتيني قد قرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي بواقع 550 نقطة أساس ليصل إلى 75%، لمجابهة التضخم المفرط.

وقال الوزير إن الحكومة تتفاوض بشأن خطة جديدة تهدف إلى احتواء تكلفة المواد الغذائية الأساسية والتي يأمل أن تسهم في مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا في الأرجنتين بحلول نهاية العام.