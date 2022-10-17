الجانب المظلم لرحلات كريستوفر كولومبوس

في 3 أغسطس عام 1492، أبحرت بعثة كولومبوس التي ضمت ثلاث سفن صغيرة من ميناء بالوس الإسباني. وفي 12 أكتوبر، وصل إلى إحدى جزر البهاما، على الأرجح جزيرة سان سالفادور وفق المراجع التاريخية. وفي وقت لاحق من نفس الشهر، تمكن من رصد جزيرة كوبا، التي كان يعتقد آنذاك أنها بر الصين، وفي ديسمبر وصلت بعثته إلى جزيرة هيسبانيولا في بحر الكاريبي (هايتي وجمهورية الدومينيكان حاليا) - والتي كان يظن أنها اليابان، وأنشأ هناك مستعمرة صغيرة مكونة من 39 من رجاله. وعاد الرحالة إلى إسبانيا في مارس عام 1493، واستُقبل استقبال الأبطال في البلاط الإسباني.

قام كولومبوس بثلاث رحلات استكشافية أخرى إلى "العالم الجديد"، حيث بلغ العديد من جزر الكاريبي وخليج المكسيك، وأمريكا الجنوبية والوسطى - ولكنه لم يصل إلى أمريكا الشمالية وما يعرف حاليا بالولايات المتحدة كما يظن البعض.

لم يحقق كولومبوس هدفه الرئيسي، وهو اكتشاف طريق يصل أوروبا بمدن آسيا العظيمة - وإن كان بحسب المراجع التاريخية والخطابات التي كتبها إلى ملك إسبانيا يصر على أنه يستطيع الوصول إليها إذا واصل الإبحار عبر المحيط الأطلسي.

توفي الرحالة الشهير في عام 1506 في إسبانيا قبل أن يدرك نطاق ما حققه. لقد اكتشف عالما جديدا استعمره الأوروبيون واستغلوا ثرواته - تلك الثروات التي ساعدت على جعل إسبانيا الدولة الأغنى والأكثر نفوذا في العالم على مدى القرن التالي. ولكنه أيضا فتح الباب لقرون من الاستعمار الوحشي وتجارة عبيد عبر المحيط الأطلسي، فضلا عن موت الملايين من سكان أمريكا الأصليين.

إرث مدمر

خلال رحلته الأولى، أمضى كولومبوس شهورا في البحث عن الذهب أو غيره من الكنوز التي وعد بها رعاته الإسبان، لكنه لم ينجح في العثور على الكثير من الأشياء ذات القيمة.

عاد الرحالة الإيطالي إلى إسبانيا في يناير عام 1493، تاركا وراءه بضعة عشرات من رجاله في جزيرة هيسبانيولا.

كتب كولومبوس مذكرات تضمنت تفاصيل رحلته الأولى. يتحدث فيها عن الكثير من الأمور، من الحيوانات والطيور التي صادفها، إلى أنماط الطقس إلى مزاج رجاله. والشيء الصادم أنه دوّن انطباعاته الأولى عن السكان المحليين المسالمين، وأخذ يسوق الأسباب التي جعلته يرى أنه يجب استعبادهم:

"جلبوا لنا ببغاوات وكرات من القطن ورماح والكثير من الأشياء الأخرى، التي قايضوها بالخرز المصنوع من الزجاج..لقد قايضوا كل شيء يمتلكونه طوعا..إنهم يتمتعون بأجسام قوية وملامح وسيمة..ولا يحملون أسلحة ولا يعرفون ماذا تكون، إذ إنني أعطيتهم سيفا فأمسكوه من نصله وجرحوا أنفسهم بسبب جهلهم...من الممكن أن يصبحوا خدما جيدين..نستطيع بمساعدة خمسين رجلا أن نستعبدهم ونجلعهم يفعلون ما نريد".

عندما عاد كولومبوس إلى الأمريكيتين بعد نحو ستة أشهر، وجد أن مستعمرة هيسبانيولا قد دمرت، فترك شقيقيه بارتولوميو ودييغو كولومبوس لإعادة بنائها إلى جانب عدد من طاقم سفنه ومئات من السكان الأصليين الذين استعبدهم.