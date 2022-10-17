النائبة أميرة صابر عن قرارات العفو الرئاسي: انفراجة سياسية تفتح الشهية للحوار الوطني

قالت النائبة أميرة صابر عضوة مجلس النواب وعضوة مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك أجواء من الانفراجة السياسية الجادة في مصر، وذلك في معرض تعليقها على قرارات العفو الرئاسي.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، أن هناك رغبة حقيقية في تحقيق التنمية السياسية.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني يُشرك الرأي الآخر ويُفسح المجال أمام المعارضة، مؤكدة أن هناك ضمانة لعدم المساس بالرأي الآخر بأي تقييد.

ولفتت إلى أن أحد أهم الضمانات هي قضية الإفراج عن المحبوسين (قرارات العفو الرئاسي)، موضحة أن مصر حاليا بصدد واقع سياسي جديد.

وأكّدت أن الإفراج عن أعضاء الأحزاب السياسية يفتح الشهية للمشاركة في الحوار الوطني، منوهة بأن الحوار يحمل شعار مساحات مشتركة، ما يعني تأمين مناخ للرأي الآخر لاستيعابه والنظر إليه بجدية.

وأمس الأحد، أعلن طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن دفعه جديدة تضم 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، ضمن قائمة العفو الأخيرة.

وكتب الخولي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "تتوالى بشائر الخير.. نشهد خروج دفعة جديدة من 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا".

من جهته، أكد المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو، أن اللجنة تستعد للإعلان عن خروج عدد من الدفعات المتتالية، خلال الأيام المقبلة، قائلًا: "ألف مبروك لـ25 أسرة ستسعد اليوم بعودة غائبها، عقبال باقي المحبوسين".