قال ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنه لا يستطيع اتهام شقيق الفنانة بـ«إرغامها على الوجود داخل مستشفى أمراض نفسية»؛ خاصة وأن الجهة الطبية قدم مستندات تؤكد وجوب علاجها خضوعها لعلاج لمدة شهر.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن مسألة إرغام الفنانة على العلاج داخل المستشفى المشار إليه، هو أمر متروك لتحقيقات النيابة العامة والجهات الرسمية.

أنه تواصل مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والذي تواصل مع الجهات المعنية من وزارة الداخلية، وأكد صحة تلك الأنباء؛ الأمر الذي استدعى التحرك الرسمي أمام النيابة العامة.

واستكمل قنطوش: «لم أتحدث مع شيرين منذ إتمام الصلح مع حسام حبيب، وهو لا يحبني ولا يوجد علاقة بيننا، وحذرتها من عدم إنهائه القضايا المرفوعة ضدها، ولكني مع مصلحتها، وسأدعم مصلحتها مع أي حد».

وعطفا على ما سبق، أكمل: «توجهت للمستشفى الموجود فيها شيرين، ووجدت هناك الفنان حسام حبيب الذي قال لي إن شقيقها جاب ناس ضربوها وأخدوها بالعافية للمستشفى هنا».

وأوضح محامي شيرين، أن المستشفى المشار إليه، قدم للنيابة العامة تقريرًا يوضح فيه أن الفنانة مريضة وعليها الخضوع لعلاج مدته شهر؛ الأمر الذي دفعه للان

وأوضح أنه سيطلب تقرير طبي عن حالة شيرين من لجنة محايدة تابعة لوزارة الصحة؛ وبناء عليه قد يطلب خروجها من المستشفى تحت إشراف أسرتها وذويها، أو نقلها إلى مستشفى أخر داخل مصر أو خارجها، متابعًا: «لا أقبل لشيرين العلاج بالقهر أو الاحتجاز»، حسبما قال.