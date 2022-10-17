أمين الجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري يؤكدان أهمية توحيد الصف العربي وإعلاء المصلحة العليا للأمة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أهمية توحيد الصف العربي وإعلاء المصلحة العليا للأمة العربية.

جاء ذلك خلال جلسة العمل، التي جمعت وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، في إطار التنسيق المتواصل لاستكمال التحضيرات للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وأعرب أمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري عن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين الجزائر وجامعة الدول العربية لإحاطة هذا الاستحقاق العربي الهام بكل عوامل النجاح؛ استجابة لتطلعات الشعوب العربية التي تتوق لاستشراف الآفاق الواعدة للعمل العربي المشترك.

وتركزت المحادثات في هذه الجلسة، التي تعد الأخيرة قبل القمة، حول الجوانب الجوهرية ذات الصلة بهذا الحدث، حيث استعرض الطرفان أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاستحقاق، وآفاق بلورة قرارات طموحة تتيح خلق ديناميكية جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك، وتضمن الاستجابة بصفة جماعية وتوافقية للتحديات المطروحة على الساحة العربية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، من أجل تمكين المنظومة العربية من التموقع كفاعل مؤثر على الساحة الدولية، لا سيما في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.