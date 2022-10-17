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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر والكورونا - ارشيفية
الجزائر والكورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:08 ص

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 270 ألفا و740 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و360 شخصا، كما ظل العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


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