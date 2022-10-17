 17 أكتوبر 2022.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة - بوابة الشروق
الإثنين 17 أكتوبر 2022 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

17 أكتوبر 2022.. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
محمد فوزي
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:46 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:46 م

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.

• وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 4.75 جنيه.

وارتفعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وتراجعت أسعار البصل 25 قرشا لتتراوح بين 2.25 إلى 4.25 جنيه.
وانخفضت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيها.
وخسرت أسعار الفاصولياء جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
وارتفع سعر الباذنجان 50 قرشا ليتراوح من 4 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين4 إلى 6 جنيهات.
وارتفع سعر الفلفل الحامي 50 قرشا ليتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.
وهبط سعر الخيار البلدي 1.5 جنيها ليتراوح بين 2.5 إلى 3.5 جنيها.
استقرت أسعار الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت أسعار البامية لتترواح بين 16 إلى 20 جنيها.
استقر سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 4.5 جنيه.
وارتفع سعر الليمون جنيها واحدا ليتراوح من 4 إلى 10 جنيهات.
وهبط سعر التين البرشومي جنيها واحدا ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
وزادت أسعار الجوافة جنيها واحدا لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.
واستقرت سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
استقرسعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك