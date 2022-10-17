تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.

• وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3 إلى 4.75 جنيه.

وارتفعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتراجعت أسعار البصل 25 قرشا لتتراوح بين 2.25 إلى 4.25 جنيه.

وانخفضت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيها.

وخسرت أسعار الفاصولياء جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

وارتفع سعر الباذنجان 50 قرشا ليتراوح من 4 إلى 6.5 جنيه.

واستقرت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين4 إلى 6 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الحامي 50 قرشا ليتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

وهبط سعر الخيار البلدي 1.5 جنيها ليتراوح بين 2.5 إلى 3.5 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت أسعار البامية لتترواح بين 16 إلى 20 جنيها.

استقر سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 4.5 جنيه.

وارتفع سعر الليمون جنيها واحدا ليتراوح من 4 إلى 10 جنيهات.

وهبط سعر التين البرشومي جنيها واحدا ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وزادت أسعار الجوافة جنيها واحدا لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

واستقرت سعر الرمان ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقرسعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.