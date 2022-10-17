شيفتشينكو : صلاح يستطيع الفوز بجائزة الأفضل في العالم

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يرى الأوكراني أندري شيفتشينكو مهاجم أي سي ميلان الإيطالي السابق أن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بإمكانه الفوز في يوم من الإيام بجائزة الأفضل في العالم.

وشارك شيفتشينكو في حفل البالون دور المقام في فرنسا على مسرح دو شاتليه لأختيار الأفضل في العالم.

وقال شيفتشينكو في تصريحات لقناة أون سبورت :" صلاح لاعب مميز ومن الجائز فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم .. عليه أن يقدم مستويات مميزة وأكثر من مميزة مع فريقه ليفربول من أجل تحقيق حلمه".

وأضاف :" مازلت أتذكر فوزي بجائزة الكرة الذهبية في 2004 .. جائزة غيرت الكثير في حياتي".