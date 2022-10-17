 شيفتشينكو : صلاح يستطيع الفوز بجائزة الأفضل في العالم - بوابة الشروق
الإثنين 17 أكتوبر 2022 8:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

شيفتشينكو : صلاح يستطيع الفوز بجائزة الأفضل في العالم

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 8:13 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 8:13 م

يرى الأوكراني أندري شيفتشينكو مهاجم أي سي ميلان الإيطالي السابق أن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بإمكانه الفوز في يوم من الإيام بجائزة الأفضل في العالم.

وشارك شيفتشينكو في حفل البالون دور المقام في فرنسا على مسرح دو شاتليه لأختيار الأفضل في العالم.

وقال شيفتشينكو في تصريحات لقناة أون سبورت :" صلاح لاعب مميز ومن الجائز فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم .. عليه أن يقدم مستويات مميزة وأكثر من مميزة مع فريقه ليفربول من أجل تحقيق حلمه".

وأضاف :" مازلت أتذكر فوزي بجائزة الكرة الذهبية في 2004 .. جائزة غيرت الكثير في حياتي".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك