أكبر حزب معارض في تركيا ينتقد أردوغان بعد حادث انفجار المنجم

انتقدت المعارضة التركية، اليوم الإثنين، رد فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حادث المنجم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وخلف 41 قتيلا في محافظة بارتين شمال تركيا، على بعد 300 كيلومتر فقط شمال شرق العاصمة أنقرة.

وقال ولي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، إن الفقراء هم من يعانون من "خطة القدر" التي تحدث عنها أردوغان.

ووصف أردوغان الكارثة بأنها سوء حظ، وقال: إن "مثل هذه الحوادث تقع مرارا وتكرارا، بغض النظر عما تفعله".

وفي زيارة لموقع الحادث، شكك أغبابا في رد فعل أردوغان، وقال: "إذا كنت تؤمن بالقدر بشدة، فلماذا تسير بصحبة جيش من الحراس قوامه 3 آلاف شخص ؟".

ولقى العديد من عمال المناجم مصرعهم أو حوصروا على عمق 300 متر تحت الأرض، إثر الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في أحد المناجم الخمسة التي تديرها الدولة في تركيا. في واحدة من أبشع الحوادث الصناعية في تاريخ البلاد الحديث.