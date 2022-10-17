البرلمان السويدي ينتخب اليميني أولف كريسترسون رئيسا للوزراء

انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون، رئيسا للوزراء، في جلسة تصويت، اليوم الاثنين، شهدت دعما غير مسبوق من "ديموقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي.

وانتخب كريسترسون بـ176 صوتا مقابل 173، بعدما أعلن يوم الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه "اليميني المعتدل" والحزب "المسيحي الديموقراطي" و"حزب الليبراليين"، بدعم برلماني من "ديموقراطيي السويد"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد السويد، حالة من ارتفاع التضخم في البلاد نا أدى إلى زيادة عدد السويديين الذين يعانون من عدم القدرة على إطعام أطفالهم.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على موسكو، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.