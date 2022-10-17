بالميراس يتعادل سلبيا مع ساو باولو في الدوري البرازيلي

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء بالميراس مع ضيفه ساو باولو، في المرحلة الـ32 لبطولة الدوري البرازيلي، التي شهدت أيضا تعادل سييارا 1 / 1 مع ضيفه كويابا.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة وحيدة.

ولم يستفد بالميراس من النقص العددي الذي عانى منه ساو باولو، الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد الثنائي ناهويل فيراريسي ولوكاس بيرالدو في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول والثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وأضاع بالميراس فرصة حصد النقاط الثلاث، بعدما أهدر لاعبه جوستافو سكاربا ركلة جزاء في الدقيقة 65.

ورغم التعادل، الذي يعد الثاني على التوالي له، واصل بالميراس صدارته لجدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إنترناسيونال بورتو أليجري، الذي يحل ضيفا على بوتافوجو في وقت لاحق اليوم ضمن نفس المرحلة.