سول تسعى لزيادة الاستثمارات عبر إصلاح مجموعة من لوائح الأعمال

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قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إن البلاد تعتزم إصلاح مجموعة من لوائح الأعمال كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار، وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود اقتصادي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع للوزارات المعنية بالاقتصاد برئاسة وزير المالية جو كيونج-هو، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وقالت الوزارة إن سول تخطط لإصلاح 24 لائحة مرتبطة بالأعمال التجارية، والتي من المتوقع أن تساعد البلاد على زيادة الاستثمارات بقيمة 5ر1 تريليون وون (03ر1 مليار دولار أمريكي).

وكانت الحكومة قد تعهدت خلال الاجتماعات السابقة التي عقدت في يوليو وسبتمبر، بتعديل ما إجماليه 86 لائحة.

وقال جو في الاجتماع إن "الدفعة الثالثة من الأهداف تركز على حل العقبات في الموقع في مجالات مثل لوجستيات التصدير والاستيراد وإدارة السلامة".

وتشمل المهام وضع تعليمات واضحة حول تدابير الوقاية من الانفجار في منشآت إنتاج أشباه الموصلات وسط انتقادات مفادها أن القواعد الحالية غامضة وتتسبب في إجبار الشركات على دفع نفقات غير ضرورية.