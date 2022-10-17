نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 5300 فلسطيني منذ مطلع العام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 5300 فلسطيني منذ مطلع العام الحالي.



وقال نادي الأسير (منظمة حقوقية غير حكومية) في بيان صحفي، إن من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلا، و1610 اعتقالات إدارية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



وأضاف أن شهر أبريل الماضي؛ شهد أعلى نسبة اعتقالات بنحو 1228 حالة اعتقال.



وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعمد إحداث أكبر قدر من اعمال التخريب في منازل المعتقلين وعائلاتهم، لتخلف خسائر مادية كبيرة.



وأشار إلى أن عمليات الاعتقال الإداريّ تعد وفقا للمعلومات الحالية الأخطر بالمقارنة بالسنوات القليلة الماضية.



ووصلت نسبة أوامر الاعتقال الإداريّ ذروتها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 272 أمرا.