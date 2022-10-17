جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة الاستعداد لمؤتمر المناخ

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أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، أعمال إنشاء 15 ميدانا رئيسيا وفرعيا داخل المدينة ومنطقة نبق، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين.

وقال فودة إن العمل بالميادين يتضمن مسطحات خضراء، وأحواض زهور، وأعمال تجميل، وإنارة ليلية، ونافورات مائية، وسواري أعلام الجمهورية، لتتماشى مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، وأعمال الزراعات، ونشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر.

وتفقد خلال الجولة الأعمال التجميلية، والأعمال الفنية، والجداريات، والهوية البصرية، وأحواض الزهور والتوسع في أعمال زراعة الجزر الوسطى وجانبي الطرق بالمدينة.

وشدد على مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة قبيل مؤتمر تغير المناخ.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددًا من القيادات التنفيذية للمدينة، وممثلي الجهات والشركات المنفذة.