واشنطن تدين الضربات الروسية الأخيرة ضد أهداف في أوكرانيا

أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات الروسية الأخيرة على كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، قائلة إنها تظهر مجددا وحشية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن واشنطن ستواصل دعم الشعب الأوكراني وضمان امتلاك ما يحتاجون إليه للاستمرار في قتالهم الشجاع. وجاءت تصريحاتها بعد إعلان الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 725 مليون دولار يوم الجمعة.

واستخدمت موسكو مسيرات قتالية تقول الولايات المتحدة إن إيران زودتها بها. وقالت جان بيير إن هناك "دليلا قويا" على أن مسيرات إيرانية الصنع تستخدم ضد أهداف عسكرية ومدنية.

وقالت إنه يبدو أن طائرة مسيرة إيرانية استهدفت أيضا وسط كييف وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سوف تستمر في فرض عقوبات قوية على تجارة السلاح الروسية والإيرانية .

يشار إلى أن إيران نفت مرارا أنها تزود روسيا بمسيرات حربية .