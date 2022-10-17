تتصدر عناوين الصحف العالمية بشكل متكرر أخبار المهاجرين القادمين نحو الولايات المتحدة رغم خطورة طريق الهجرة وصعوبة الدخول، إلا أن موجة معاكسة في ظاهرة غريبة شملت هجرة مواطنين أمريكيين للعيش بدولة المكسيك ذات معدلات الجريمة العالية؛ فرارا من غلاء أسعار السكن بالولايات المتحدة.

ونقلت "فرانس برس" عن السفارة الأمريكية بالمكسيك، أن أكثر من مليون ونصف مواطن أمريكي يقيمون في المكسيك، إما بشكل سياحي أو إقامة رسمية تسهلها قوانين المكسيك البسيطة.

ويقول جيسس فارجرس، مدير اتحاد العقارات بمدينة روزوريتو المكسيكية، إن 12 ألف مواطن أمريكي يقيمون في روزوريتو وحدها.

وأصبحت إعلانات بيع العقارات في المكسيك تُكتب بالإنجليزية، غير اللغة الرسمية للدولة، وتوضع الأسعار بالدولارات؛ نظرا لتصدر الأمريكيين المهاجرين سوق شراء العقارات المكسيكية.

ويقول روث أستريس، مدير جمعية السماسرة في تيوانا المكسيكية، إن متوسط أسعار العقارات التي يشتريها الأمريكيون في المكسيك تقارب الربع مليون دولار، وهي رخيصة إذ تبلغ ثلث أسعار العقارات المماثلة في الولايات المتحدة.

وبحسب اتحاد العقارات في تيوانا، تزايدت مبيعات البنايات بـ10% خلال العام الحالي، تبعا لتزايد إقبال الأمريكيين على الشراء.

ويقول مايك راتشفول، مدرس لغة إنجليزية، أمريكي، إنه يعمل في الولايات المتحدة ويعبر الحدود مساء لبيته في المكسيك، حيث إن سعر الإيجار يبلغ نصف السعر الأمريكي.

ويضيف براين ماكدونالدز، أمريكي من أوكلاهوما، أنه يفضل الإقامة في المكسيك لفرص العمل التي تناسب المختصين في المجال التكنولوجي، والذين تعد المكسيك سوقا جديدا وناميا لهم مع تصاعد الشركات الصغيرة فيه.

ويقول جبريال زروتاى، أمريكي من أصل تشيلي، يتنقل بين عمله في الولايات المتحدة وسكنه بالمكسيك، إنه يشعر بالأمان والراحة في المكسيك ذات الأسعار المناسبة، بالرغم من معدلات الجريمة التي بلغت 1000 حالة قتل في السنة.