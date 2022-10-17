يونيسيف: حرب أوكرانيا وارتفاع التضخم دفعا بـ4 ملايين طفل إلى الفقر

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، إن الحرب القائمة في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم، تسببا في الدفع بـ4 ملايين طفل في أنحاء شرق أوروبا وآسيا الوسطى إلى الفقر.

وقالت اليونيسف إن الرقم، الذي يمثل زيادة نسبتها 19% منذ عام 2021، أظهر أن الأطفال "يتحملون العبء الأكبر" من الصراع.

وتضمنت الدراسة بيانات من 22 دولة في المنطقة.

وكان تأثير الحرب قاسيا بشكل خاص على الأطفال في روسيا وأوكرانيا. فهناك في روسيا 2.8 مليون طفل صاروا يعيشون ضمن أسر تعيش تحت خط الفقر، بحسب الدراسة. أما في أوكرانيا، فهناك نصف مليون طفل جديد صاروا يعيشون في حالة فقر، ثم تليها رومانيا التي سجلت 110 آلاف طفل إضافي.

وحذرت اليونيسف من أنه من الممكن أن تؤدي الزيادة الحادة إلى وفاة 4500 طفل إضافي قبل أن يبلغوا عامهم الأول.